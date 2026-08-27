El Club de Ajedrez Villa de La Zubia trae a uno de los mejores jugadores estadounidenses

Ideal La Zubia 27/08/2026 a las 14:49h.

Recién aterrizado de jugar un torneo internacional en Hungría, el joven Gran Maestro Andrew Hong (21 años) hizo disfrutar a más de treinta ajedrecistas de diversos clubes de la provincia en una sesión magistral que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada. Organizado por el Club de Ajedrez Villa de La Zubia en colaboración con la institución provincial, el encuentro permitió conocer en persona al jugador que ocupa el puesto número 19 en el ‘ranking’ estadounidense, quien deleitó con una lección sobre el valor real de las piezas en el ajedrez, ilustrando con ejemplos propios en los que, por ejemplo, ganó a leyendas como Boris Gelfand.

Tras la lección magistral, de hora y media de duración, Andrew Hong se enfrentó en una simultánea a siete ajedrecistas de diversas edades, ganando todas las partidas con aplastante superioridad y velocidad. Finalmente, puesto que había jugadores deseosos de enfrentarse a él, disputó varias partidas relámpago (de menos de cinco minutos de duración) con aficionados allí presentes.

Para Santiago Jurado, presidente del club de ajedrez de La Zubia, «es un honor poder contar en Granada con figuras internacionales de esté nivel, y desde el club pretendemos que actividades como estas beneficien a toda la afición ajedrecística de la provincia». Hong es el jugador más fuerte y, por tanto, primer tablero del equipo ‘Granada SIDN-Cívica-Nazaríes-Trevenque’, escuadra del club zubiense que este 27 de agosto comienza en Linares el Campeonato de España de Clubes de Ajedrez de Primera División.

Las cuatro empresas tecnológicas granadinas que dan nombre al equipo apoyan el ajedrez local mediante el patrocinio conjunto de este equipo, que el año pasado quedó cuarto en la Primera División nacional, lo que le convierte en el décimo segundo equipo de España, pues la División de Honor consta de ocho equipos y Primera División, otros tantos. Esta clasificación hace del plantel zubiense el segundo equipo deportivo mejor clasificado en competiciones nacionales de Granada, tras el Granada CF Femenino de futbol.

Campeonato de España de Segunda División

Por otro lado, el equipo Aumentur Granada, perteneciente al Club de Ajedrez Villa de La Zubia, concluyó su participación en el Campeonato de España de Segunda División de ajedrez por equipos situándose en la zona media de la tabla, tras registrar un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas. A nivel competitivo, el torneo sirvió como plataforma para dar rodaje y proyección al talento joven local.

La plantilla estuvo integrada por ocho ajedrecistas de una notable juventud (cuatro menores de 16 años y dos componentes en etapa universitaria). La columna vertebral en las distintas rondas estuvo conformada por el núcleo de jugadores integrado por David Alonso, Jorge Marrero, Roxanny Matute y Éric Ruiz, quienes asumieron el mayor peso competitivo durante el evento. El plantel zubiense acudió con la responsabilidad de ser filial del equipo de Primera División de España ‘Granada SIDN-Cívica-Nazaríes-Trevenque'.