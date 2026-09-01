Alfonso Barrera lidera la tabla tras una jornada de récord en la Liga de Verano de Huétor Vega

R. P. Huétor Vega 01/09/2026 a las 15:08h.

La quinta edición de la Liga de Verano de tenis de mesa de Huétor Vega ha cerrado su fase clasificatoria por todo lo alto. La sexta y última jornada batió un nuevo récord de participación con una quincena de palistas disputando sus encuentros de forma simultánea en siete mesas. El ‘average’ resultó decisivo para resolver múltiples empates en la tabla.

Alfonso Barrera, del CD Huétor Vega, se proclamó brillante vencedor tras sumar un total de 27 puntos. Le siguieron Alejandro Chica (CR Motril) en segunda posición con 23 puntos y Manuel Valverde (CD Huétor Vega), quien completó el podio provisional con 21 puntos tras superar en el desempate a Juanmi Rodríguez (CTM La Zubia) y Elías González (CR Motril).

La clasificación sigue con Fran Sánchez (CTM Cúllar Vega), Paco Folch (CTM Marbella), José Peña (CR Motril), Abelardo García (CTM Alhendín), Joaquín Sánchez (CD Huétor Vega), Arturo Gómez (CD Huétor Vega), Juan Jesús Guzmán (CD Huétor Vega), Joan Vives (CTM La Zubia), Alberto Zubeldía (CTM La Zubia) y Ricardo Lozano (CD Huétor Vega).

Tras seis intensas jornadas marcadas por un alto nivel competitivo y un gran ambiente deportivo, la competición entra en su fase definitiva. Los mejores clasificados se medirán el próximo 12 de septiembre en la gran final, en la sede del club local en el pabellón La Libertad, donde se llevará a cabo la entrega de premios para clausurar esta exitosa quinta edición.