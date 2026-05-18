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La Zubia reparte pulseras identificativas para menores y 'tapavasos' antidroga en sus fiestas

Como novedad este año, el Ayuntamiento también instaló nuevos baños en el recinto ferial con el objetivo de mejorar los servicios disponibles

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La Zubia reparte pulseras identificativas para menores y &#039;tapavasos&#039; antidroga en sus fiestas
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El Ayuntamiento de La Zubia ha celebrado este fin de semana las tradicionales fiestas de San Juan Nepomuceno 2026 con un amplio programa de ... actividades pensado para todos los públicos y con importantes novedades en materia de seguridad, prevención y comodidad para vecinos y visitantes.

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La Zubia reparte pulseras identificativas para menores y 'tapavasos' antidroga en sus fiestas

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