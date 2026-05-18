La Zubia reparte pulseras identificativas para menores y 'tapavasos' antidroga en sus fiestas

El Ayuntamiento de La Zubia ha celebrado este fin de semana las tradicionales fiestas de San Juan Nepomuceno 2026 con un amplio programa de ... actividades pensado para todos los públicos y con importantes novedades en materia de seguridad, prevención y comodidad para vecinos y visitantes.

Entre las iniciativas puestas en marcha destacan las pulseras identificativas para menores, disponibles en el puesto de Protección Civil ubicado en el recinto ferial. Estas pulseras permiten incluir los datos de contacto de los padres o tutores, facilitando una rápida localización en caso de que algún menor pueda desorientarse o separarse de su familia durante las fiestas.

Además, durante toda la celebración se repartieron por el ferial 'tapavasos' antidroga, una medida preventiva destinada a evitar posibles casos de sumisión química y fomentar un ocio seguro y responsable. Tanto las pulseras identificativas como los 'tapavasos' fueron distribuidos por el dispositivo de Protección Civil, cuya colaboración y compromiso han sido fundamentales para el desarrollo de esta campaña. Como novedad, este año también se han instalado nuevos baños en el recinto ferial con el objetivo de mejorar los servicios disponibles y ofrecer una mayor comodidad a todas las personas asistentes.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, destacó que «queremos que nuestras fiestas sean un espacio de convivencia y disfrute para todas las edades, pero también un entorno seguro. Por eso seguimos incorporando medidas que ayuden a las familias y que contribuyan a prevenir cualquier situación de riesgo».

Por su parte, la concejala de Fiestas, Natalia Arregui, subrayó «el importante trabajo que realiza Protección Civil durante todos estos días, repartiendo tanto las pulseras identificativas como los 'tapavasos' antidroga y velando por la seguridad de vecinos y visitantes». Asimismo, agradeció «la enorme implicación de todo el dispositivo humano que hace posible que las fiestas transcurran con normalidad y con todas las garantías».

El Ayuntamiento de La Zubia quiso agradecer «profundamente» la implicación y el trabajo de Protección Civil, Obras y Servicios, Policía Local y Guardia Civil, que un año más han participado activamente para garantizar unas fiestas seguras y tranquilas para toda la ciudadanía. Desde el Consistorio animaron a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de las fiestas de San Juan Nepomuceno desde la convivencia, el respeto y la responsabilidad, consolidando así unas celebraciones cada vez más seguras, accesibles y pensadas para todos.