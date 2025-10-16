La Zubia reforzará su servicio de limpieza con un contrato «histórico» de más de 1,5 millones La licitación para Obras y Servicios incluye tanto la duplicación del número de operarios como disponer de maquinaria nueva

El Ayuntamiento de La Zubia reforzará el área de Obras y Servicios gracias a una inversión «histórica» de 1,5 millones de euros, que servirán para poner en marcha un plan de choque que mejore la limpieza viaria en la localidad metropolitana. El Consistorio ha iniciado los trámites para la licitación más importante de su historia en este área, cuya duración será de tres años y que permitirá tanto el refuerzo duplicando el número de operarios como el uso de maquinaria nueva para la limpieza viaria.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, destaca que este refuerzo «es una firme apuesta de este equipo de gobierno, que es plenamente consciente de que el área de Obras y Servicios de una ciudad como La Zubia, con más de 20.000 habitantes, necesita ser reforzada de manera urgente, puesto que solo cuenta con seis operarios, una cifra absolutamente insuficiente».

Ante la imposibilidad de poder contratar a más personal debido a las limitaciones que marca la ley, el Ayuntamiento zubiense ha optado por licitar este servicio con esta inversión millonaria para acabar de una vez por todas con los problemas de limpieza que sufre La Zubia desde hace más de diez años.

«En la actualidad La Zubia cuenta con apenas un tercio del personal de limpieza que tenía hace dos décadas, a pesar de que nuestro municipio no ha dejado de crecer y supera ya los 20.000 habitantes. Y es que, frente a los 18 operarios que había en 2004 (dos por cada uno de los nueve distritos de la localidad), en este momento solo hay seis trabajadores municipales en el área de Obras y Servicios, que los distintos gobiernos anteriores han ido desmantelando poco a poco, y que es absolutamente insuficiente para una ciudad del tamaño de La Zubia», explica la alcaldesa.

La regidora señala que el actual equipo de gobierno «está haciendo un gran esfuerzo para revertir esta situación, que nos ha impedido hasta ahora que La Zubia luzca tan limpia como a todos nos gustaría». «A la imposibilidad de contratar a más gente se suma que la Junta de Andalucía ha congelado en los últimos cuatro años y la Diputación de Granada en los últimos años ha mermado sus distintos planes de empleo, que aprovechábamos para reforzar estas áreas», añade.

La alcaldesa recuerda que, además, el Ayuntamiento de La Zubia ha invertido más de 1,3 millones de euros para renovar su flota de vehículos para Obras y Servicios, Policía Local y Protección Civil, en la que ha sido la partida más elevada dedicada a ello de las últimas décadas. Gracias a esta inversión se han podido adquirir dos nuevas barredoras, dos coches de policía, un nuevo vehículo para Protección Civil, varios camiones para Obras y Servicios y tres 'dumper'.

«Desde el equipo de gobierno confiamos en que esta nueva licitación, que estará resuelta en unas semanas, sirva para solucionar de una vez por todas el problema histórico de limpieza que ha sufrido La Zubia desde hace dos décadas, y que ha sido una de las piedras angulares de este mandato», concluye Puri López.