La Zubia muestra su apoyo a los profesionales sanitarios tras la agresión en su centro

El Ayuntamiento de La Zubia ha mostrado su «más firme condena» ante la agresión sufrida recientemente por profesionales sanitarios en el servicio de Urgencias de ... la Zona Básica de Salud del municipio zubiense, y ha anunciado su respaldo al acto de repulsa convocado por la dirección del Distrito Sanitario. La concentración tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo, a las 13:30 horas, en la puerta del Centro de Salud zubiense, con el objetivo de mostrar el apoyo de la ciudadanía y de las instituciones a los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público andaluz.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha querido trasladar «todo el apoyo y solidaridad del municipio a los profesionales sanitarios que cada día trabajan con entrega y vocación al servicio de la ciudadanía». Asimismo, ha condenado «cualquier tipo de violencia o agresión hacia quienes nos cuidan y garantizan un servicio esencial para todos». «Los profesionales sanitarios merecen respeto, reconocimiento y seguridad en el desempeño de su trabajo. Desde el Ayuntamiento estaremos siempre al lado de quienes defienden la salud pública», ha señalado la regidora.

Desde el Consistorio se hace un llamamiento a vecinos, colectivos y representantes institucionales para que participen en este acto de repulsa, mostrando apoyo al personal sanitario.