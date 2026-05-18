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La Zubia muestra su apoyo a los profesionales sanitarios tras la agresión en su centro

El Ayuntamiento anima a asistir a la concentración convocada este miércoles, a las 13:30 horas, en la puerta del consultorio

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Miembros del equipo de gobierno, visitando el Centro de Salud de La Zubia.
Miembros del equipo de gobierno, visitando el Centro de Salud de La Zubia. (IDEAL)

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El Ayuntamiento de La Zubia ha mostrado su «más firme condena» ante la agresión sufrida recientemente por profesionales sanitarios en el servicio de Urgencias de ... la Zona Básica de Salud del municipio zubiense, y ha anunciado su respaldo al acto de repulsa convocado por la dirección del Distrito Sanitario. La concentración tendrá lugar el próximo miércoles 20 de mayo, a las 13:30 horas, en la puerta del Centro de Salud zubiense, con el objetivo de mostrar el apoyo de la ciudadanía y de las instituciones a los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público andaluz.

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La Zubia muestra su apoyo a los profesionales sanitarios tras la agresión en su centro

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