La Zubia exige a la Junta que finalice con urgencia las obras del CEIP Tierno Galván

Ideal La Zubia 08/09/2026 a las 18:54h.

El Ayuntamiento de La Zubia ha reclamado a la Junta de Andalucía que agilice y finalice de manera urgente las obras que se están ejecutando en el CEIP Tierno Galván, después de comprobar que los trabajos continúan sin estar completamente terminados coincidiendo con el inicio del curso escolar. La alcaldesa, Puri López, ha visitado el centro educativo para conocer de primera mano el estado de las actuaciones y comprobar las condiciones en las que se encuentran sus instalaciones, y ha constatado que todavía existen diferentes trabajos pendientes de finalizar, con presencia de materiales relacionados con las obras en distintas zonas del colegio, así como ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar y polvo y otras molestias derivadas de las actuaciones, según informa el Consistorio.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado a la administración autonómica, responsable de las obras, que adopte las medidas necesarias para acelerar los trabajos y completar cuanto antes todas las actuaciones pendientes. «Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día. Lo mínimo que podemos exigir es que las obras estén terminadas y que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad con todas las garantías de seguridad y bienestar», ha señalado la alcaldesa.

Seguimiento

Puri López ha destacado que desde el Ayuntamiento «vamos a seguir muy pendientes de la evolución de estos trabajos y reclamando a la Junta de Andalucía que dé una solución inmediata». «Las familias necesitan tranquilidad y la comunidad educativa merece comenzar y desarrollar el curso con normalidad», ha añadido.

Asimismo, la regidora ha incidido en que el Ayuntamiento seguirá manteniendo el contacto permanente con el centro y con las familias para conocer la evolución de la situación y trasladar a la administración competente cualquier incidencia que pueda producirse. «Nuestro objetivo no es otro que defender los intereses de las familias de La Zubia y conseguir que estas obras estén completamente finalizadas cuanto antes. La educación y la seguridad de nuestros menores deben ser una prioridad absoluta», concluye López.

El Ayuntamiento de La Zubia continuará realizando un seguimiento de la situación hasta que las actuaciones pendientes en el CEIP Tierno Galván hayan terminado y las instalaciones se encuentren en las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de la actividad educativa.