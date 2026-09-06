La Zubia despide un verano repleto de cultura, ocio y gran participación en las barriadas

Ideal La Zubia 06/09/2026 a las 18:25h.

El Ayuntamiento de La Zubia ha cerrado su programación estival de 2026 completando un intenso calendario de eventos culturales, lúdicos y festivos que han registrado un rotundo éxito de asistencia y participación en todos los rincones y barrios de la localidad. La recta final de la agenda de verano vivió su jornada más multitudinaria con la clausura de la programación, en la que cientos de familias disfrutaron de la Gran Fiesta del Agua y los Hinchables, con once atracciones y dos fiestas de la espuma, así como de la proyección nocturna de ‘El rey león’ en el Templete de la Música del Parque de La Encina, donde el Ayuntamiento obsequió a los más pequeños con zumo y gusanitos.

Esta cita puso el colofón a dos meses repletos de alternativas para todas las edades. Entre las actividades celebradas han destacado las visitas teatralizadas nocturnas a los Baños Árabes, las 'Noches de actividades' dirigidas a los jóvenes en la Casa de la Juventud de la calle Matadero o espectáculos familiares como ‘El bosque de las brujas’, a cargo de La Petite Producciones. Asimismo, la música y el cine han tenido un especial protagonismo en los barrios a través del ciclo 'Cine en las plazas', con proyecciones como ‘El viaje de Arlo’ en San Antonio, ‘La niñera mágica’ en La Perdiz o ‘Toy story’ en la Plaza de España del Barrio de San Pedro, además de las veladas musicales con grupos como Pavaromia y DosTresCinco, y el montaje ‘Romance del amor brujo’.

La alta cultura también tuvo su espacio neurálgico con la celebración del festival Poesía en el Laurel en el Convento de San Luis el Real y el viaje para asistir al espectáculo ‘Las gitanas cantan y bailan a Lorca’ en el Generalife.

Cohesión social

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la campaña estival, señalando que «la máxima prioridad del equipo de gobierno para este verano era fomentar la cohesión social y ofrecer alternativas culturales y de ocio de primer nivel para que familias, jóvenes y mayores pudieran disfrutar de nuestro pueblo sin tener que desplazarse». «La respuesta de nuestros vecinos ha sido extraordinaria y demuestra las ganas de hacer comunidad y dar vida a nuestros espacios públicos», añade.

Asimismo, la regidora ha subrayado la pretensión de que esta oferta funcione como «un motor de reactivación y dinamización económica directa para el comercio de cercanía, el sector hostelero y el tejido empresarial local durante toda la época estival».

Por su parte, la concejala de Fiestas, Natalia Arregui, ha destacado el esfuerzo organizativo y la vertebración de las actividades, apuntando que «hemos trabajado intensamente para confeccionar una agenda que diera vida a cada rincón del pueblo y respondiera a las inquietudes de todas las franjas de edad». «Ver las plazas llenas en cada barrio durante todas estas semanas y comprobar la sonrisa de los más pequeños nos impulsa a seguir trabajando en esta misma línea de cara a próximas ediciones», concluye.