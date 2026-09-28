La Zubia celebra su Semana del Mayor con una amplia programación intergeneracional

La Zubia se prepara para celebrar del 30 de septiembre al 4 de octubre la vigésimo quinta edición de la Semana del Mayor. La ... Concejalía de Mayores del Ayuntamiento zubiense ha preparado un completo calendario de actividades pensado para rendir homenaje a los vecinos y vecinas de más edad y fomentar su participación activa en la vida social y cultural de la localidad.

La concejala de Mayores, Natalia Arregui, destaca «el inmejorable ambiente que se vive cada año en todas las actividades programadas y el cariño con el que preparamos cada una de ellas para que los mayores disfruten y compartan momentos inolvidables». «Intentamos programar actividades para todos los gustos y sensibilidades, ya que nuestros mayores son nuestra memoria viva, el pilar de nuestro municipio», añade.

Por su parte, la alcaldesa de La Zubia, Puri López, subraya que «los mayores son uno de los grandes tesoros del municipio, un colectivo al que cuidamos e intentamos mimar no solo durante esta semana especial, sino a lo largo de todo el año, reforzando las actividades y programas dirigidos específicamente a su ocio y bienestar».

Programación

La programación arrancará el miércoles 30 de septiembre, a las 10:15 horas, con una visita guiada a los Jardines de La Huerta Grande, con salida desde la plaza de la Casa Pintá, organizada por las áreas de Turismo y Mayores. En paralelo, entre las 10:30 y las 12:00 horas, el patio central de la Casa Pintá acogerá una mesa de cribado para el control de enfermedades crónicas, a cargo del Centro de Salud de La Zubia, en colaboración con el área de Mayores.

El jueves 1 de octubre, la jornada se iniciará a las 10:00 horas con la inauguración de la exposición del primer Concurso Intergeneracional ‘Ilustrando poemas: juntos creamos’ en la Casa Pintá. Una pionera iniciativa intergeneracional que no va a dejar a nadie indiferente, organizada por la Asociación de Mayores en Pro y las áreas de Juventud y Mayores.

A las 10:30 horas tendrá lugar, en la plaza de la Casa Pintá, una ‘masterclass’ de ‘flamencoterapia’ impartida por la profesora María Isabel Jiménez, y a las 11:30 horas las enfermeras Fabiola Pérez y Sara Castellanos ofrecerán la charla ‘Regalando palabras’ en la sala de terapia.

Las actividades del viernes 2 de octubre comenzarán a las 10:30 horas con una nueva mesa de cribado de salud en la Casa Pintá, seguida a las 11:45 horas por una clase abierta de ‘zumba gold’ a cargo de la monitora Mari Nieves. Por la tarde, a las 19:00 horas, el patio central de la Casa Pintá acogerá el sexto Encuentro Intergeneracional de Arte y Cultura ‘Mil candilejas’, durante el cual se entregarán los premios del primer Concurso Intergeneracional Ilustrando Poemas y del vigésimo tercer Certamen de Cuentos ‘Juntos contamos’, ya consolidado, en el que abuelos y nietos presentan sus relatos.

El sábado, la programación se trasladará al salón de actos del Centro Cultural Carlos Cano, donde a las 19:00 horas se rendirá un homenaje a la Agrupación de Protección Civil La Zubia por su encomiable labor en el municipio. A continuación, a las 19:30 horas, se presentará el espectáculo cultural ‘Acordes y raíces', una propuesta escénica con trece músicos que fusiona música de cámara, flamenco y canto lírico, presentada por Marijose Muñoz y con entrada libre hasta completar aforo.

El broche final llegará el domingo 4 de octubre con el concurso gastronómico ‘Máster cocinicas’, que se desarrollará de 13:00 a 16:00 horas en la plaza de la Casa Pintá bajo la organización del Restaurante La Pavía Pintá. La jornada concluirá a las 19:00 horas en el Centro Cultural Carlos Cano con la representación de la obra de teatro ‘¡Ay, San Marcos, que me la pega mi marido!’, a cargo del grupo de teatro Los Manolos y Manolas de Gójar, dirigida por Javier Quiles y organizada por la Asociación de Mayores Nuestra Señora de la Asunción y el área de Mayores.