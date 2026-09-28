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La Zubia celebra su Semana del Mayor con una amplia programación intergeneracional

El programa incluye mesas de salud, ‘flamencoterapia’, zumba, actividades culturales y un concurso gastronómico

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La Zubia celebra su Semana del Mayor con una amplia programación intergeneracional

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La Zubia

La Zubia se prepara para celebrar del 30 de septiembre al 4 de octubre la vigésimo quinta edición de la Semana del Mayor. La ... Concejalía de Mayores del Ayuntamiento zubiense ha preparado un completo calendario de actividades pensado para rendir homenaje a los vecinos y vecinas de más edad y fomentar su participación activa en la vida social y cultural de la localidad.

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