La Zubia bonificará el impuesto de obras a las viviendas y comercios afectados por los terremotos

Ideal La Zubia 27/08/2026 a las 13:32h.

El Ayuntamiento de La Zubia ha iniciado los trámites necesarios para modificar la ordenanza municipal y hacer posible la bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en aquellas actuaciones destinadas a reparar los daños ocasionados por los terremotos registrados durante los últimos días en viviendas y establecimientos comerciales del municipio.

El equipo de gobierno lleva varios días trabajando en esta medida, impulsada a iniciativa de la alcaldesa de La Zubia, Puri López, con el objetivo de aliviar, en la medida de las posibilidades municipales, el impacto económico que los desperfectos provocados por los seísmos tendrán para numerosas familias y negocios. «Desde el primer momento hemos tenido claro que, además de atender las situaciones de emergencia y garantizar la seguridad, teníamos que estudiar todas las herramientas que están en manos del Ayuntamiento para ayudar a nuestros vecinos y vecinas», explica López.

En este sentido, el Consistorio solicitó días atrás a las personas afectadas que presentaran una instancia municipal comunicando los daños sufridos en sus inmuebles. El objetivo es disponer de información que permita conocer con mayor precisión el número de viviendas y establecimientos afectados, y dimensionar así el alcance de las actuaciones que será necesario acometer. Puri López apunta que «necesitamos conocer la dimensión real de los daños y por eso pedimos a los vecinos que nos comuniquen formalmente las incidencias que han sufrido en sus viviendas o negocios». «Esa información es fundamental para poder planificar las medidas municipales y conocer las necesidades existentes», añade.

Reducir parte de los gastos

La modificación de la ordenanza permitirá establecer una bonificación del impuesto que grava las obras necesarias para reparar los desperfectos ocasionados por los terremotos, reduciendo así parte de los gastos que tendrán que asumir las familias y comerciantes afectados. «Sabemos que muchas personas tendrán que afrontar ahora reparaciones que no estaban previstas y queremos que sientan que su Ayuntamiento está a su lado», afirma la alcaldesa. «Vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras competencias para facilitar la recuperación y que La Zubia pueda volver cuanto antes a la normalidad», agrega.

La regidora señala que desde el Ayuntamiento de La Zubia se continúa trabajando en las diferentes actuaciones derivadas de los últimos movimientos sísmicos, tanto en la evaluación de los daños como en la adopción de medidas dirigidas a garantizar la seguridad y prestar apoyo a la población afectada.