La Zubia abre la inscripción para sus talleres culturales con un 50% de bonificación para empadronados

El área de Cultura del Ayuntamiento de La Zubia ha presentado su nueva programación de talleres culturales para el curso 2026-2027, pensada para fomentar ... el aprendizaje, la creatividad y la participación vecinal en el municipio. La amplia oferta abarca una variedad de disciplinas adaptadas a todas las edades, entre las que destacan la ludoteca para los más pequeños, pintura infantil y de adultos, teatro en distintos grupos de edad, literatura y escritura creativa, fotografía digital, bailes latinos, y estampación y grabado.

A esta programación municipal se suman las propuestas de entidades locales como la Banda de Música de la Asociación Reina Isabel, el taller de iniciación al flamenco de la asociación La Soleá y las actividades de la Asociación Musical Corchea y Passé.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, subraya el compromiso del equipo de gobierno por consolidar una oferta cultural accesible para toda la ciudadanía y con un fuerte arraigo en el municipio. En palabras de la regidora, «el objetivo de la institución es que la cultura continúe siendo un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia para todos los vecinos y vecinas de La Zubia, sin importar su edad». Asimismo, López pone en valor el respaldo municipal a estas iniciativas y a las asociaciones locales, animando a la población a sumarse a las actividades y a hacer uso de los espacios culturales públicos.

Por su lado, la concejala de Cultura, Natalia Arregui, señala que las clases han comenzado esta misma semana en las instalaciones del Centro Cultural Carlos Cano, y recuerda que la apertura de los distintos grupos está condicionada a una demanda mínima de plazas. La formalización de las inscripciones puede realizarse presencialmente en el mismo Centro Cultural Carlos Cano o por vía telemática.

Reducción

Para garantizar el acceso de todos los hogares, la matriculación cuenta con un coste general de cuatro euros y contempla un 50% de bonificación en los precios de los talleres para las personas empadronadas en La Zubia. Además, se aplican descuentos del 10% para familias numerosas o para segundas matriculaciones en el mismo taller dentro del núcleo familiar, a lo que se suman bonificaciones específicas para personas con escasos recursos canalizadas previo informe del área de Asuntos Sociales.

La información detallada sobre horarios, métodos de pago e inscripciones se encuentra disponible en las dependencias del área de Cultura y a través de sus canales en redes sociales.