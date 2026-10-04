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La Zubia abre la inscripción para sus talleres culturales con un 50% de bonificación para empadronados

La oferta incluye modalidades de teatro, pintura, fotografía, literatura, bailes latinos, estampación, ludoteca e iniciación al flamenco

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La Zubia abre la inscripción para sus talleres culturales con un 50% de bonificación para empadronados

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La Zubia

El área de Cultura del Ayuntamiento de La Zubia ha presentado su nueva programación de talleres culturales para el curso 2026-2027, pensada para fomentar ... el aprendizaje, la creatividad y la participación vecinal en el municipio. La amplia oferta abarca una variedad de disciplinas adaptadas a todas las edades, entre las que destacan la ludoteca para los más pequeños, pintura infantil y de adultos, teatro en distintos grupos de edad, literatura y escritura creativa, fotografía digital, bailes latinos, y estampación y grabado.

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