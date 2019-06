25 profesores de inglés aspiran al TKT de Cambridge en La Zubia El examen tendrá lugar este viernes, 21 de junio. / IDEAL IML ofrece por primera vez en Granada este prestigioso título R. I. La Zubia Jueves, 20 junio 2019, 22:08

Un grupo formado por 25 profesores de inglés de toda la provincia de Granada obtendrá en La Zubia el prestigioso título TKT (Teaching Knowledge Test), que otorga la Cambridge Assessment English a los docentes de inglés de educación primaria, secundaria y para adultos de cualquier parte del mundo.

Todos ellos están realizando desde hace meses un curso pionero, organizado por IML La Zubia, que les permite prepararse para la obtención de este título, que supone la certificación docente perfecta para todo aquel que quiera ser profesor de inglés. Es la primera vez que, en la provincia de Granada, una academia de inglés organiza un curso de TKT.

Como explica la coordinadora de este curso, Emily Stewart, «el título de TKT es perfecto para todos aquellos profesores que ya están dando clase pero quieren obtener una certificación internacional para acreditar formalmente la experiencia docente, y también para quienes desean mejorar su trayectoria laboral, expandiendo la práctica docente hacia áreas especializadas». El certificado TKT también es ideal para aquellos profesores que se quieren mantener al día las técnicas y habilidades docentes.

Stewart señala que prepararse para TKT «mejora la confianza de los candidatos como profesores, y les proporcionará el conocimiento y las habilidades que necesitan para desarrollar su carrera. Cualquier persona se puede examinar de TKT, sin importar su experiencia o su trayectoria previa, y no es necesario un nivel alto de inglés».

Modular y flexible

El título TKT es modular y flexible, de forma que puede adaptar su estudio a su trabajo y a otros compromisos. Los módulos se pueden realizar, además, en un periodo de tiempo adaptado a sus necesidades. Al ser emitido por Cambridge Assessment English, TKT goza de reconocimiento internacional. El título consta de tres módulos, con un examen para cada uno de ellos.

Los 25 profesores que ahora se examinarán en IML La Zubia lo harán para el 'Module 1: Language and background to language learning and teaching' ('Lenguaje y fondo del aprendizaje y la enseñanza del idioma'), y el examen tendrá lugar este viernes.

«Nuestra idea es ofrecer los tres módulos, más el modulo de CLIL (en español, AICLE) y Young Learners (inglés para niños) el curso que viene, para que cualquier profesor de inglés de Granada, o aspirante a serlo, pueda realizar el curso con nosotros», comenta la directora de IML La Zubia, Sabrina Mariscal.