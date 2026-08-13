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Poesía en el Laurel rinde homenaje a Robe Iniesta

La noche más internacional de la programación del festival poético de La Zubia tuvo muy presente al desaparecido líder de Extremoduro

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Poesía en el Laurel rinde homenaje a Robe Iniesta

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Los históricos Jardines del Convento de San Luis el Real de La Zubia volvieron a convertirse en el epicentro de la palabra y la música ... con la celebración de la segunda jornada del XXIII Festival Internacional Poesía en el Laurel. La velada, presentada por Ana Julia Martínez Fariña, destacó por su marcada vocación internacional al abrir una ventana al panorama literario mundial con la participación de reconocidos poetas de la talla de Mohammed Abid (Marruecos), Laura Garavaglia (Italia), Lauren Mendinueta (Colombia y Portugal) y Adnan Ozer (Turquía).

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