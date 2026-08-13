Poesía en el Laurel rinde homenaje a Robe Iniesta

Los históricos Jardines del Convento de San Luis el Real de La Zubia volvieron a convertirse en el epicentro de la palabra y la música ... con la celebración de la segunda jornada del XXIII Festival Internacional Poesía en el Laurel. La velada, presentada por Ana Julia Martínez Fariña, destacó por su marcada vocación internacional al abrir una ventana al panorama literario mundial con la participación de reconocidos poetas de la talla de Mohammed Abid (Marruecos), Laura Garavaglia (Italia), Lauren Mendinueta (Colombia y Portugal) y Adnan Ozer (Turquía).

El apartado musical tuvo como gran protagonista el saxofón de Edouard Rambourg junto a uno de los momentos más esperados del certamen: un singular y emotivo tributo en clave poética al desaparecido cantautor rock Robe Iniesta, líder de Extremoduro. La relectura de sus piezas fue brillantemente interpretada por los músicos Ismael de la Torre (voz), Miguel Martínez (bajo) y Mario Gutiérrez (guitarra), componentes de la formación granadina Fausto Taranto, junto a Manuel Beltrán.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, destacó que «volvimos a vivir una jornada mágica en un entorno patrimonial único, porque Poesía en el Laurel demuestra en cada edición su capacidad para tender puentes entre distintas disciplinas artísticas y diferentes culturas, reuniendo en nuestro municipio a grandes figuras de la literatura mundial y rindiendo homenaje a la vertiente más poética de nuestra música».

Clausura

La clausura del festival, programada para el próximo martes (18 de agosto), se presenta este año bajo un concepto sumamente original, novedoso y de una inmensa calidad artística: una gran noche dedicada en exclusiva a los cantautores y la poesía musicada. Este encuentro único reunirá a creadores e intérpretes de enorme prestigio como Juan Valderrama, Amparo Sánchez (líder de Amparanoia, aportando su inconfundible sello de canción de autor comprometida), Duende Josele, José María Micó, Marta Boldú, Rafa Mora y Moncho Otero.

Hay que destacar que durante esta velada la instrumentación no operará como un mero acompañamiento de fondo. Músicos de la enorme talla artística del excelente violinista Pablo Martos y del prestigioso pianista Roberto Prados intervendrán con entidad propia. Ambos maestros ejecutarán sus piezas como solistas, desplegando su virtuosismo en el escenario y aportando el valor de la gran música de cámara a la velada.

Durante esta última gala se procederá también a la entrega del XV Premio Internacional Poesía en el Laurel a Diana Navarro, consolidando así un cierre espectacular para esta edición. El festival está organizado por el Ayuntamiento de La Zubia, bajo la experimentada dirección de Pedro Enríquez y la codirección de Rosa Gamero, contando con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas para seguir haciendo del municipio el gran epicentro cultural del verano granadino.