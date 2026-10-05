El Niño de las Pinturas elige La Zubia para celebrar los treinta años de Los Jinetes del Apocalipsis

Ideal La Zubia 05/10/2026 a las 20:08h.

La Zubia se convertirá durante cuatro días en uno de los grandes epicentros del arte urbano con la celebración del trigésimo aniversario de Los Jinetes del Apocalipsis (LJDA), colectivo nacido en Granada en 1996 y vinculado desde sus orígenes al grafiti y al movimiento ‘hip hop’. Del 8 al 11 de octubre, cerca de setenta artistas procedentes de España, Alemania, Francia y Suiza se darán cita en el municipio para celebrar tres décadas de creación, convivencia y cultura urbana. El encuentro reunirá a escritores de grafiti, muralistas, músicos, dj’s, mc’s, ‘b-boys’ y ‘b-girls’ llegados desde distintos puntos.

La programación incluirá pinturas murales de gran formato en espacios públicos de La Zubia, exposiciones, música, rap, ‘DJing’ y ‘breakdance’, acercando a vecinos y visitantes distintas disciplinas que forman parte de una de las expresiones culturales más influyentes de las últimas décadas. Entre los participantes estarán algunos nombres destacados de la escena granadina, como El Niño de las Pinturas, Nauni 69, Pablo Nake y MariaDie.

Aunque el grueso de la programación se desarrollará entre los días 8 y 11, las actividades han arrancado este lunes (5 de octubre) con la creación de un mural de gran formato en el polígono Alhsur. Los trabajos se prolongarán durante toda la semana hasta su finalización el domingo 11 de octubre y podrán ser contemplados por el público durante el propio proceso creativo.

En paralelo, el Centro Carmen Jiménez acogerá del 8 al 28 de octubre una exposición retrospectiva dedicada a los treinta años de Los Jinetes del Apocalipsis, que permitirá conocer la trayectoria del colectivo y la evolución de su trabajo a lo largo de estas tres décadas.

Un privilegio y una ilusión

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, resalta que «para nuestro municipio es un privilegio convertirse durante estos días en punto de encuentro de artistas llegados desde distintos lugares de España y Europa y, sobre todo, poder acercar su trabajo directamente a nuestros vecinos y vecinas». «Apostamos por una cultura abierta, diversa y capaz de transformar nuestros espacios públicos, y este encuentro es un magnífico ejemplo de ello», apunta.

Por su parte, la concejala de Cultura, Natalia Arregui, señala que «es un proyecto muy ilusionante que no ha sido nada fácil organizar, porque implica a muchas personas llegadas de toda Europa, la búsqueda de espacios adecuados y una importante movilización logística». La edil agradece en especial «la implicación de las distintas concejalías municipales que han trabajado conjuntamente para hacerlo posible». Además, Arregui avanza que «en breve ofreceremos información más concreta sobre todas las actividades y sus horarios para que los vecinos puedan participar y disfrutar de este encuentro».

Elección del municipio

El Niño de las Pinturas explica que la elección del municipio responde tanto a las posibilidades que ofrece para el desarrollo artístico como al apoyo recibido para organizar una cita de estas características. «La Zubia reúne tanto los espacios físicos y los muros necesarios para poder desarrollar la actividad de muralismo como otros espacios en los que celebrar el resto de eventos, como por ejemplo la exposición», indica el artista. El Niño de las Pinturas añade «la gran facilidad dada por el Ayuntamiento de La Zubia, la Concejalía de Cultura y sus técnicos para poder realizar todas las actividades de este evento».

El Ayuntamiento de La Zubia colabora con la celebración poniendo a disposición del proyecto espacios para la realización de los murales, medios técnicos y parte de los materiales necesarios. El encuentro tendrá también una importante vertiente formativa. Algunos de los artistas de LJDA impartirán talleres a los jóvenes integrantes de la Escuela de Cómic de La Zubia, en los que compartirán técnicas, conocimientos y experiencias con el objetivo de fomentar sus destrezas y alimentar su interés por la creación artística. Además, los propios estudiantes de la Escuela de Cómic expondrán sus obras en el Centro Carmen Jiménez, sumándose así a una celebración que pretende establecer un diálogo entre artistas con décadas de trayectoria y las nuevas generaciones de creadores.

Más que un encuentro de grafiti, el trigésimo aniversario de Los Jinetes del Apocalipsis pretende poner en valor una historia construida durante tres décadas y compartirla con la ciudadanía, uniendo memoria, creación y futuro, y abriendo la puerta a nuevas colaboraciones culturales en La Zubia.