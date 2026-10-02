‘Mil candilejas’ y ‘Máster cocinicas’: un fin de semana intenso en La Zubia

La Zubia vivirá este fin de semana dos citas muy diferentes, pero con un objetivo común: favorecer la convivencia y ofrecer nuevos espacios de encuentro ... y participación a los mayores del municipio. El Ayuntamiento ha organizado para este viernes el VI Encuentro Intergeneracional de Arte y Cultura ‘Mil candilejas’, mientras que el domingo se celebrará el primer ‘Máster cocinicas’, dentro de su XXV Semana del Mayor.

La primera de las actividades tendrá lugar este viernes, 2 de octubre, a las 19:00 horas, en el Patio Central de la Casa Pintá. ‘Mil candilejas’ reunirá poesía, música y baile en una velada en la que participarán personas de distintas generaciones. El encuentro contará con la lectura de poemas de Manuel Molina, Rosa Gamero, Rosa Sanz, Josefa Baños, Paloma Moreno y Teresa Martínez, y estará presentado y amenizado con la voz de Tony Bagal. La programación se completará con la actuación del grupo de baile de María Isabel Jiménez. Además, durante el acto se entregarán los premios del XIII Certamen Intergeneracional de Cuentos ‘Juntos Contamos’ y del I Concurso Intergeneracional ‘Ilustrando Poemas: Juntos creamos’.

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, destaca que «este fin de semana queremos volver a poner a nuestros mayores en el centro de la vida de nuestro municipio, ofreciéndoles propuestas para compartir, disfrutar y relacionarse. Y queremos hacerlo también fomentando el encuentro entre generaciones, porque nuestros mayores tienen muchísimo que aportar y transmitir».

La concejala de Mayores, Natalia Arregui, señala que «‘Mil candilejas’ es una actividad especialmente bonita porque une poesía, música, baile y creatividad y consigue reunir a personas de diferentes edades. Queremos agradecer la implicación de todas las personas que participan y que hacen posible que esta cita siga creciendo año tras año».

La segunda gran cita llegará el domingo, 4 de octubre, a partir de las 13:00 horas, con la celebración del primer ‘Máster cocinicas La Zubia 2026’, una nueva propuesta con la que el Ayuntamiento quiere convertir la gastronomía en un punto de encuentro y convivencia. Los participantes podrán hacerse con una copa conmemorativa por tres euros y degustar distintos platos a precios populares, acompañados de bebida. La iniciativa cuenta con la colaboración del restaurante La Pavía.

«Con el ‘Máster cocinicas’ estrenamos una actividad diferente y divertida, pensada para compartir mesa, conversar y pasar un buen rato juntos. Esperamos que muchos vecinos y vecinas se animen a participar y que esta primera edición tenga una magnífica acogida», explica Natalia Arregui.

Además de estas dos grandes citas, la XXV Semana del Mayor continuará ofreciendo otras propuestas hasta el domingo. El viernes 2 de octubre, de 10:30 a 12:00 horas, se celebrará una nueva mesa de cribado para el control de enfermedades crónicas en el patio central de la Casa Pintá. A las 11:45 horas tendrá lugar una clase abierta de Zumba Gold, impartida por la monitora Mari Nieves en la primera planta de la Casa Pintá.

Programa

La jornada del sábado 3 de octubre arrancará a las 19:00 horas en el salón de actos del Centro Cultural Carlos Cano con un homenaje a la Agrupación de Protección Civil de La Zubia, organizado por el área de Mayores. Media hora más tarde, a las 19:30 horas, el mismo espacio acogerá el espectáculo cultural ‘Acordes y Raíces’, en el que trece músicos ofrecerán una propuesta escénica que fusiona la versatilidad de la música de cámara con la profundidad del flamenco y la fuerza del canto lírico. El espectáculo estará presentado por Marijose Muñoz y la entrada será libre hasta completar aforo.

La XXV Semana del Mayor llegará a su fin el domingo. Tras la celebración, entre las 13:00 y las 16:00 horas, del ‘Máster cocinicas’, la programación se cerrará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Carlos Cano con teatro. El grupo Los Manolos y Manolas de Gójar representará la obra ‘Ay, San Marcos, que me la pega mi marido’, adaptada y dirigida por Javier Quiles. La entrada también será libre hasta completar aforo.

Puri López anima «a nuestros mayores, a sus familias y al conjunto de los vecinos de La Zubia a participar en las dos propuestas. Queremos que sea un fin de semana para encontrarnos, disfrutar de la cultura y también de nuestra gastronomía y, sobre todo, para compartir buenos momentos juntos».