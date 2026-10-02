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‘Mil candilejas’ y ‘Máster cocinicas’: un fin de semana intenso en La Zubia

El Ayuntamiento organiza este viernes un encuentro de poesía, música y baile en la Casa Pintá, y el domingo estrenará una original cita gastronómica

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Presentación de la exposición del Concurso Intergeneracional ‘Ilustrando poemas: juntos creamos’.

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La Zubia vivirá este fin de semana dos citas muy diferentes, pero con un objetivo común: favorecer la convivencia y ofrecer nuevos espacios de encuentro ... y participación a los mayores del municipio. El Ayuntamiento ha organizado para este viernes el VI Encuentro Intergeneracional de Arte y Cultura ‘Mil candilejas’, mientras que el domingo se celebrará el primer ‘Máster cocinicas’, dentro de su XXV Semana del Mayor.

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