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Puri López, alcaldesa de La Zubia, con los esquiadores. IDEAL

Los esquiadores del Club Deportivo 12t, homenajeados en La Zubia

La alcaldesa recibe a los deportistas tras su éxito en el Campeonato de Andalucía

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La Zubia

Viernes, 27 de marzo 2026, 13:50

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El Ayuntamiento de La Zubia ha celebrado un acto de reconocimiento oficial a la sección de esquí del Club Deportivo 12t tras su brillante actuación ... en los décimos Campeonatos de Andalucía de Esquí Alpino para personas con discapacidad intelectual, organizados por FANDDI y La Purísima. La alcaldesa de la localidad, Puri López, acompañada por los concejales de Deportes y Fiestas, Javier Aguado y Natalia Arregui, ha recibido a los integrantes del equipo en el Consistorio para hacerles entrega de una placa conmemorativa. Durante el encuentro, la regidora ha destacado «el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación» de unos deportistas que se han convertido en un ejemplo para todo el municipio.

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