Los esquiadores del Club Deportivo 12t, homenajeados en La Zubia

El Ayuntamiento de La Zubia ha celebrado un acto de reconocimiento oficial a la sección de esquí del Club Deportivo 12t tras su brillante actuación ... en los décimos Campeonatos de Andalucía de Esquí Alpino para personas con discapacidad intelectual, organizados por FANDDI y La Purísima. La alcaldesa de la localidad, Puri López, acompañada por los concejales de Deportes y Fiestas, Javier Aguado y Natalia Arregui, ha recibido a los integrantes del equipo en el Consistorio para hacerles entrega de una placa conmemorativa. Durante el encuentro, la regidora ha destacado «el esfuerzo, la dedicación y el espíritu de superación» de unos deportistas que se han convertido en un ejemplo para todo el municipio.

Los deportistas del Club 12t lograron un hito histórico al copar los tres primeros puestos de la clasificación en la categoría de 'Habilidades deportivas-gigante'. Así, Gabriel Garcés se hizo con el primer puesto; Miguel Ángel Ibáñez fue el segundo clasificado; Juan Antonio Vergara resultó tercero, mientras que Alejandro Albarral fue reconocido también por su destacada participación. Uno de los momentos más emotivos del acto lo ha protagonizado Gabriel Garcés, quien ha manifestado tras recibir el reconocimiento que «así se demuestra que las capacidades distintas no impiden poder llegar a cumplir los sueños».

Este éxito supone un espaldarazo al trabajo del Club Deportivo 12t, una entidad inclusiva fundada por el recordado Miguel Torres. En la actualidad, familiares y amigos mantienen vivo su legado en el ámbito de la montaña, demostrando que el deporte es la mejor herramienta para la integración social. Desde el Ayuntamiento también se ha querido agradecer el apoyo fundamental de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno (FADI) y de su presidente, Carlos Santandreu, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo de esta sección de esquí alpino inclusivo. «La Zubia se siente profundamente orgullosa de estos deportistas. Su éxito no es solo una medalla, es una lección de vida para todos nosotros», ha concluido la alcaldesa durante la recepción.