El Ayuntamiento de La Zubia reparte 3.000 agendas entre todos los escolares del municipio

Ideal La Zubia 12/09/2026 a las 09:23h.

El Ayuntamiento de La Zubia ha repartido casi 3.000 agendas a todos los escolares de Primaria y Secundaria, así como al profesorado del municipio, gracias a una iniciativa municipal con motivo del inicio del curso escolar. La alcaldesa, Puri López, y los concejales de Bienestar Social y Turismo, Rebeca Sánchez y Daniel Aguilera, se desplazaron hasta las aulas para acompañar al alumnado en este reencuentro con la rutina académica y hacerles entrega directa de estas herramientas didácticas.

Entre las novedades de este año, los escolares han recibido la nueva agenda escolar exclusiva, ilustrada de forma íntegra por el alumnado y los artistas de la Escuela de Cómic de La Zubia. Por su parte, los de la etapa de Infantil cuentan con una propuesta adaptada a su aprendizaje. La Concejalía de Turismo ha editado un cuaderno de colorear diseñado para que los niños y niñas de 5 años descubran las raíces y la historia del municipio a través del juego. En el caso del alumnado menor de 5 años, los ejemplares se pondrán a disposición del profesorado para trabajarlos colectivamente en clase.

Durante la visita a los colegios, Puri López manifestó la ilusión de la institución municipal ante este comienzo: «Queremos que nuestros niños y niñas arranquen las clases motivados y sabiendo que su pueblo se vuelca con su formación. Estas agendas no solo son una herramienta útil para su día a día, sino también una ventana para dar visibilidad al enorme talento que nace en nuestra Escuela de Cómic», apuntó.

Por su lado, la concejala de Bienestar Social, Rebeca Sánchez, destacó la importancia de acompañar a la infancia y a las familias en la vuelta al cole. «Desde el equipo de gobierno trabajamos para poner a disposición de los centros educativos recursos que faciliten la integración, el desarrollo integral y el bienestar de los más pequeños. Con iniciativas como esta buscamos fomentar el aprendizaje desde el juego y reforzar el arraigo por nuestra comunidad desde edades muy tempranas».

Finalmente, la alcaldesa trasladó los mejores deseos para este periodo lectivo a todo el profesorado, equipos directivos, familias y estudiantes, confiando en que sea un curso repleto de progresos, convivencias y experiencias enriquecedoras.