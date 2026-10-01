El Ayuntamiento de La Zubia pone en marcha un nuevo plan especial de limpieza

El Ayuntamiento de La Zubia continúa intensificando las labores de mantenimiento urbano a través de su plan continuo de limpieza integral, una iniciativa que ... cada semana realiza un refuerzo específico en los distintos barrios y núcleos del municipio, y que se suma a la limpieza habitual en cada uno de ellos.

Tras haber completado las actuaciones de adecentamiento la pasada semana en el barrio de San Antonio, el dispositivo municipal especial centra sus trabajos durante esta semana en la Cañada de los Priscos. En esta zona, los operarios despliegan un operativo completo que combina barrido manual, desbroce de vegetación, baldeo con agua a presión en las aceras y el uso de maquinaria especializada para actuar de forma profunda en calles, plazas y viales.

Este esquema de intervención rotativa y planificada permite garantizar que el refuerzo de los servicios de limpieza llegue de manera periódica a todos los rincones del término municipal. En este sentido, la alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha subrayado que este programa de mantenimiento continuo responde a la prioridad del equipo de gobierno de mantener la ciudad en un estado óptimo: «Trabajamos día a día por una Zubia más limpia y cuidada para todas y todos. Estos refuerzos semanales en cada barrio nos permiten volcar recursos técnicos y humanos barrio a barrio para atender sus necesidades específicas».

Asimismo, la regidora recuerda la importancia del civismo y la corresponsabilidad ciudadana, haciendo hincapié en que «entre todos cuidamos nuestro pueblo» para preservar los resultados de estas actuaciones en el tiempo.