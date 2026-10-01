 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

La Zubia

  1. Portada
  2. Actualidad

El Ayuntamiento de La Zubia pone en marcha un nuevo plan especial de limpieza

El dispositivo municipal intensivo actuará esta semana en la Cañá de los Priscos, tras haber completado con éxito los trabajos en el barrio de San Antonio

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El Ayuntamiento de La Zubia pone en marcha un nuevo plan especial de limpieza

Ideal

La Zubia

El Ayuntamiento de La Zubia continúa intensificando las labores de mantenimiento urbano a través de su plan continuo de limpieza integral, una iniciativa que ... cada semana realiza un refuerzo específico en los distintos barrios y núcleos del municipio, y que se suma a la limpieza habitual en cada uno de ellos.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

El Ayuntamiento de La Zubia pone en marcha un nuevo plan especial de limpieza

[]

El Ayuntamiento de La Zubia pone en marcha un nuevo plan especial de limpieza