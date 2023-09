La alcaldesa de La Zubia anima al PP «a trabajar más y usar menos el Facebook»

Ideal Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La alcaldesa de La Zubia, Puri López, ha instado al portavoz del Partido Popular de La Zubia, José Torregrosa, «a trabajar más por el municipio y utilizar menos el Facebook del Ayuntamiento para buscar fotos» y denunciar una supuesta falta de seguridad del alumnado del programa municipal de empleo y formación de jardinería.

«Una vez más, asistimos a una nueva 'fake news' del señor Torregrosa, que debería informarse correctamente antes de denunciar en los medios de comunicación hechos falsos y hacer acusaciones tan graves», ha destacado López. Y es que, como apunta el PSOE de La Zubia en un comunicado, los doce alumnos del taller de jardinería sí han recibido la formación oportuna en riesgos laborales y han pasado el necesario reconocimiento médico necesario, tal y como marca la ley.

«Además, y como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento zubiense ha facilitado todo el material de seguridad necesario a los trabajadores: equipos de protección individual (EPI), guantes, gafas y botas de seguridad, protector solar o protector de mosquitos, tapones auditivos, chalecos reflectantes, etc., pero el PP utiliza una foto de Facebook en la que una de las alumnas no lleva EPI para denunciar que no los tienen. Si hubiera preguntado al equipo de gobierno antes de acudir a la prensa, como hace habitualmente, el señor Torregrosa sabría que el alumnado dispone de todo el material que marca la ley», aclaran.

Igualmente, la escalera en la que se sitúa la alumna que aparece en la foto enviada por el PP a los medios de comunicación «es bajita, de poco más de un metro, y no tiene la altura suficiente como para necesitar un arnés, por lo que no entendemos esta denuncia pública», apunta Puri López.

«Esta alcaldesa vela por la seguridad de todos los trabajadores del Ayuntamiento de La Zubia, y tanto es así que la formación que han recibido este verano los alumnos del programa de formación y empleo de jardinería ha sido en el horario de más calor, para que no tuvieran que trabajar con las altas temperaturas que hemos tenido, y las prácticas en la calle a primera hora de la mañana», apunta López.

«Es cierto que esta trabajadora cometió una imprudencia al sentarse en la escalera, que fue corregida inmediatamente por los docentes, pero no es de recibo que el PP aproveche su descuido para atacar a esta alcaldesa utilizando su fotografía», lamenta López.

La alcaldesa ha agradecido «a las docentes de este programa de formación y empleo y a todo el alumnado el excelente trabajo que han realizado, que lamentablemente el PP pretende echar por tierra con declaraciones como estas». «Una vez más, lamentamos que el PP de La Zubia solo sepa jugar sucio y mentir a la ciudadanía con fotos sacadas de contexto para intentar confundir y dañar la imagen de este Equipo de Gobierno», señala la alcaldesa, quien anima a José Torregrosa «a informarse mejor antes de enviar a los medios de comunicación noticias absurdas».

