Rocío Moreno: "Mi objetivo es escribir guiones de humor" Ganadora de varios concursos la joven zubiense acaba de volver de Sevilla de terminar un Máster en Narración y Creatividad Audiovisual INMA SÁNCHEZ La Zubia Miércoles, 19 julio 2017, 20:45

En el último año de Bachillerato descubrió que le gustaban más las letras que las ciencias. Y cuando estudió Literatura Universal -incluso antes gracias a un profesor- descubrió que lo que quería era escribir. Y en eso se ha centrado. Graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, promoción 2012-2016, Rocío Moreno ha sido finalista de los concursos: ‘Relájate’, Palabras contra el silencio de la UGR en 2016, y en el V Concurso de microrrelatos ‘Pluma, tinta y papel’ del año pasado. Acaba de terminar el Máster en Guión, Narrativa y Creatividad Audiovisual en la Universidad de Sevilla, y no para.

Lovecraft

Ganadora en el concurso: ‘Nos hacemos un corto’ del concurso de guiones en 2017, IES Audiovisual de Vigo, Protones Production, para el máster fin de grado ha realizado una adaptación al guión de un poemario sobre la obra de Howard Phillips Lovecraft. Un trabajo por el que la alabaron por trasladar un poemario al medio audiovisual. Cuenta que ha sido una experiencia fascinante. También ha pesentado un proyecto para una serie, que incluía la financiación del mismo, la productora a la que se dirige, así como el target: el público objetivo al que va destinado. Aunque su intención es irse a Madrid o Barcelona para contactar con productores y escribir guiones de humor. También le gusta la comedia romántica.

Fue su profesor Miguel Ángel, del Instituto Laurel de la Reina de La Zubia, quien le animó a dar sus primeros pasos con la escritura. «Me animó a que le mostrara lo que escribía, me corregía y me dio trucos para relatar». Pensó en estudiar Filología Hispánica o Inglesa, pero no incluía lo que ella buscaba; así que optó por Literaturas Comparadas, que incluye más idiomas «y ha sido un acierto, porque me va», confiesa. «Me ha permitido leer mucho, escribir, ahondar en técnicas de retórica», declara.

También se ha presentado a concursos de internet, de la universidad y de microrrelatos: historias de una o dos frases, que le encantan por el reto de concentrar una idea en poco espacio. Aunque al concluir el máster se ha dado cuenta de que quiere escribir guiones porque «me da más libertad por el sentido del humor».

Este verano se lo va a pasar estudiando inglés y diseño gráfico para aprender a vender sus ideas de forma apropiada. Su propósito es seguir escribiendo guiones y presentádolos a las productoras. «Me interesa formarme más para presentar mis trabajos y meterme más en el mundillo», explica, aunque reconoce que este año se queda en Granada y pretende que «sea más de relax».

Tiene un blog de poesía en el que intenta escribir algo cada semana. Se documenta con libros de Robert Mckee, un famoso guionista, del que intenta aprender más: profundizar en las estructuras, temas y argumentos. A largo plazo le gustaría verse escribiendo guiones. Incluso está trabajando en un proyecto de una película romántica, que va enviar a distintos productores. Y seguir intetándolo. Porque está convencida de que las cosas se logran de tanto intentarlo. «Porque si dejas de insistir es que ya sabes que no llegas a nada», sentencia.

Quiere, con amigos, presentar un proyecto audiovisual para un concurso de cortometrajesconvocado por la Universidad Sevilla. No rechaza la posibilidad de ser profesora pero quiere seguir intentando que se publiquen sus trabajos. En el blog: granadadoll.blogspot.com.es/, se pueden leer algunos de sus relatos, poesías, ensayos y cortos.